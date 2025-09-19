Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках

Решение ввести запрет мигрантам работать на стройках было продиктовано позицией МВД, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Также, по его словам, это должно было повлиять на компанию «Северсталь», планировавшую завезти шесть тысяч гастарбайтеров для строительства завода в Череповце, но ее руководство выполнило требования властей.

Наше решение ввести запрет было связано с позицией МВД. В первую очередь мера должна была повлиять на ситуацию с завозом компанией «Северсталь» шести тысяч мигрантов для строительства производства в Череповце. Но к тому моменту руководство предприятия нас услышало и выполнило требование областного правительства, — сказал Филимонов.

Он подчеркнул, что у него «нет никакого негатива по отношению к коллегам», однако контроль за миграционной ситуацией в регионе ослаблять не будут.

Ранее руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов сообщил, что России нужно 5 млн гастарбайтеров. По его словам, всем этим людям легко найдется рабочее место. Также он отметил, что в стране почти нет безработных, а бизнесу нужны руки для дальнейшего развития.