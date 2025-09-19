«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах

Если мигранты думают, что им не обязательно соблюдать российские законы, нужно развеивать эти заблуждения, поделился мнением в интервью NEWS.ru губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, делать это должны в первую очередь правоохранительные органы и суды.

В России правит закон, и если какие-то «незаменимые» зарубежные специалисты думают, что российские законы не для них, правоохранительная и судебная системы должны быстро и решительно развеивать эти заблуждения, — заявил Филимонов.

Он подчеркнул, что, пока русские мужчины сражаются в зоне специальной военной операции, «в тылу трудовые профессии монополизируют гости из-за рубежа». Из этого, по его словам, нужно делать выводы, чтобы не уподобиться западноевропейским странам «с их миграционной катастрофой».

Ранее руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов заявил, что большое количество нелегальных мигрантов создают почву для развития коррупции. По его мнению, это главная проблема такого явления. Также он отметил, что, вместо того чтобы платить налоги, иностранцы часто дают взятки, чтобы их «не трогали».