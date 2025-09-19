«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:36

«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах

Губернатор Филимонов: мигрантам нужно напоминать о необходимости соблюдать закон

Георгий Филимонов Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если мигранты думают, что им не обязательно соблюдать российские законы, нужно развеивать эти заблуждения, поделился мнением в интервью NEWS.ru губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, делать это должны в первую очередь правоохранительные органы и суды.

В России правит закон, и если какие-то «незаменимые» зарубежные специалисты думают, что российские законы не для них, правоохранительная и судебная системы должны быстро и решительно развеивать эти заблуждения, — заявил Филимонов.

Он подчеркнул, что, пока русские мужчины сражаются в зоне специальной военной операции, «в тылу трудовые профессии монополизируют гости из-за рубежа». Из этого, по его словам, нужно делать выводы, чтобы не уподобиться западноевропейским странам «с их миграционной катастрофой».

Ранее руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов заявил, что большое количество нелегальных мигрантов создают почву для развития коррупции. По его мнению, это главная проблема такого явления. Также он отметил, что, вместо того чтобы платить налоги, иностранцы часто дают взятки, чтобы их «не трогали».

мигранты
Георгий Филимонов
Вологодская область
законы
гастарбайтеры
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.