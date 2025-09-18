«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 19:00

Глава Центра помощи мигрантам объяснил, чем опасны нелегалы

Глава Центра помощи мигрантам Коженов заявил, что нелегалы порождают коррупцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большое количество нелегальных мигрантов создают почву для развития коррупции, рассказал NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его мнению, это главная проблема такого явления. Также он отметил, что, вместо того чтобы платить налоги, иностранцы часто дают взятки, чтобы их «не трогали».

Главная проблема большого количества нелегалов в том, что они создают коррупционное поле. Вместо того, чтобы платить налоги, они платят взятки, чтобы их не трогали, — поделился мнением Коженов.

Он также обратил внимание, что снизить количество нелегалов помогает миграционная амнистия. По его мнению, если ее объявить, то люди пойдут сами, их не нужно будет загонять в отделения ФМС силой.

Ранее в пресс-службе ФССП сообщили, что с января по август 2025 года судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Это число на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, отметили в ведомстве. В прошлом году с января по август из страны депортировали около 55 тысяч человек. В целом в 2024-м из России было выдворено 88 тысяч иностранцев.

коррупция
нелегалы
мигранты
амнистия
взятки
Максим Ширяев
М. Ширяев
Александр Финохин
А. Финохин
