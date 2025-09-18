Глава Центра помощи мигрантам объяснил, чем опасны нелегалы

Большое количество нелегальных мигрантов создают почву для развития коррупции, рассказал NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его мнению, это главная проблема такого явления. Также он отметил, что, вместо того чтобы платить налоги, иностранцы часто дают взятки, чтобы их «не трогали».

Главная проблема большого количества нелегалов в том, что они создают коррупционное поле. Вместо того, чтобы платить налоги, они платят взятки, чтобы их не трогали, — поделился мнением Коженов.

Он также обратил внимание, что снизить количество нелегалов помогает миграционная амнистия. По его мнению, если ее объявить, то люди пойдут сами, их не нужно будет загонять в отделения ФМС силой.