18 сентября 2025 в 19:15

Глава Центра помощи мигрантам заявил, сколько гастарбайтеров нужно России

Глава Центра помощи мигрантам Коженов: РФ нужны 5 млн гастарбайтеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Согласно объективным данным, России нужно 5 млн гастарбайтеров, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его словам, всем этим людям легко найдется рабочее место. Также он отметил, что в стране почти нет безработных, а бизнесу нужны руки для дальнейшего развития.

Мигранты однозначно нужны. Согласно объективным данным, страна сейчас нуждается в пяти миллионах человек. Экономика всем этим людям найдет свое место. Ко мне приезжал известный бренд, просил срочно найти ему 400 человек. Обычно мы слышим, что есть люди, у которых нет работы. Я утверждаю — нет таких людей. Может быть, есть те, кто не хочет работать, но таких очень мало, — сказал Коженов.

Он также напомнил, что, по прогнозам Росстата, к 2030 году в силу старения населения в России нужно будет заместить 10 миллионов рабочих мест. Но внутри страны, утверждает он, людей не хватит.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев заявил, что приезжающим в Россию иностранцам должны быть выставлены жесткие правила поведения в стране. Такие ограничения, считает он, позволят мигрантам работать на благо российской экономики, а гражданам — больше не испытывать чувство опасности.

Максим Ширяев
М. Ширяев
Александр Финохин
А. Финохин
