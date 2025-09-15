В Госдуме раскрыли ключевое требование к мигрантам Депутат Гусев: мигрантов нужно ограничить жесткими правилами поведения в России

Приезжающим в Россию иностранцам должны быть выставлены жесткие правила поведения в стране, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие ограничения позволят мигрантам работать на благо российской экономики, а гражданам — не испытывать чувство опасности.

Мигранты должны иметь жесткие правила жизни и поведения в нашей стране. Чтобы это работало на благо нашей экономики, а не вызывало чувство опасности, — сказал Гусев.

Ранее депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев заявил, что для исключения возможности мигрантов устроиться в такси или курьером надо усилить ответственность работодателей. По его словам, для юридических лиц, которые оставляют лазейки для мигрантов-нарушителей, нужно ввести штрафы.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении контроля за мигрантами в одном из регионов России. Так, в Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение.