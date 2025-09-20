«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:31

В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

Пресс-секретарь Белого дома: США уверены в заключении сделки с КНР по TikTok

Вашингтон на 100% уверен в достижении сделки с Китаем по соцсети TikTok, она будет подписана в ближайшие дни, заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, в настоящее время команда президента США Дональда Трампа работает над этим вопросом с китайскими коллегами.

Мы на 100% уверены, что сделка готова. Теперь эту сделку нужно лишь подписать, — отметила она.

Ранее стало известно, что администрация США и власти Китая достигли договоренностей по будущему TikTok. В частности, министр финансов Скотт Бессент рассказал, что стороны согласовали рамочное соглашение, но детали не раскрываются.

Бессент отметил, что в ближайшее время Вашингтон и Пекин продолжат консультации по этому вопросу. Представитель американской делегации Джеймисон Грир уточнил, что документ предполагает передачу соцсети под контроль компании из США.

До этого Трамп заявил, что США могут вновь отложить введение повышенных пошлин на товары из Китая. Он добавил, что стороны «довольно близки к сделке» в рамках всеобъемлющих торговых договоренностей.

