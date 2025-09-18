Михаил Калашников: жизнь оружейного гения

Михаил Калашников — советский изобретатель, имя которого известно всему миру. В Африке и Америке, в Европе и Азии автомат Калашникова стал самым популярным оружием для установления мира. Сам конструктор много раз сожалел, что не изобрел механизм, который бы помогал людям в повседневной жизни. Тем не менее имя советского инженера осталось вписанным в мировую историю именно благодаря уникальному автомату — безотказному, надежному и простому. Сегодня, в преддверии Дня оружейника, расскажем о биографии Михаила Калашникова и вспомним историю создания автомата Калашникова.

Что известно о жизни Михаила Калашникова в молодости

В ноябре 1919 года в семье крестьянина Тимофея Калашникова родился сын, которого назвали Михаилом. Семья, где всего родилось 19 детей, жила на Алтае, в селении Курья. Когда Михаилу было 11 лет, отца раскулачили, и все семейство отправили в спецпоселение под Томском. Ссылки удалось избежать только двум старшим сестрам и одному из братьев Михаила Калашникова.

Вскоре после того как семья прибыла к месту ссылки, Миша пошел в местную школу, где особое внимание уделял математике и другим точным наукам. При этом ему также хорошо давались такие предметы, как литература и родная речь. В свободное от учебы время мальчик изучал устройство разных вещей, сам смастерил себе коньки из подручных средств, а затем и собрал велосипед.

Закончив семилетку, Михаил решил вернуться на родину, но найти работу ему там не удалось — сына кулака не хотели принимать ни на одно предприятие. Он вернулся под Томск и устроился на работу на местную машинно-тракторную станцию. Однако вскоре ему представилась возможность уехать в Казахстан, где его взяли работать в железнодорожное депо в селении Матай. Юноша хорошо зарекомендовал себя, и вскоре его перевели на должность техсекретаря одного из подразделений Турксиба, где он и проработал до 1938 года.

Дети Михаила Калашникова Фото: РИА Новости

Армейская биография Михаила Калашникова

В 1938 году 17-летнего Михаила Тимофеевича Калашникова призвали в армию. Он обучился на специальность механика — водителя танка и отправился для прохождения службы в 12-ю танковую дивизию. Уже здесь будущий оружейник впервые показал свои способности в деле и разработал счетчик моторесурса для пушки танка — спустя два года это приспособление было запущено в серию. Следом за этим ему удалость придумать приспособление, которое позволило бойцам улучшить эффективность стрельбы из пистолета через щели танковой башни.

К началу войны Калашников уже имел звание старшего сержанта и был назначен командующим экипажем. Осенью 1941 года во время сражений под Брянском был контужен, тяжело ранен и отправлен в тыл для выздоровления.

Именно в это время в биографии Калашникова произошел первый эпизод, связанный с конструированием оружия. На тот момент солдаты Красной армии были вооружены в основном винтовками, которые устарели с технической точки зрения. Кроме того, оружия катастрофически не хватало. Поэтому командование армии было заинтересовано в разработке новых моделей вооружения для пехоты, к которым предъявлялись несколько требований:

низкая себестоимость производства;

возможность изготовления на существующем оборудовании;

низкие временные затраты на изготовление единицы оружия;

высокая точность стрельбы;

надежность.

Первый вариант стрелкового оружия, который сконструировал Михаил Калашников, получил отрицательные отзывы артиллеристов и инженеров во многом потому, что массовое производство такой модели обошлось бы слишком дорого. Однако потенциал изобретателя отметили и предложили ему продолжить работу. С 1942 года Калашников получил назначение на научно-испытательный полигон, где занимался разработкой и усовершенствованием существующих моделей карабинов и скорострельного оружия. Однако в мировую историю эти разработки Калашникова так и не вошли.

История автомата Калашникова Фото: РИА Новости

Рождение оружия Михаила Калашникова

После Победы жизнь Калашникова практически не изменилась. Несмотря на то, что он не достиг выдающихся успехов в разработках, руководство ценило его за упорность в достижении поставленных целей и пытливый ум. Поэтому ему было поручено создать современное оружие для армии под патрон калибра 7,62. Среди других требований были пункты о том, что оружие должно быть автоматическим, а дальность выстрела из него должна составлять не менее 400 м. Помимо Калашникова над разработкой новой модели трудились и другие конструкторы, однако никто из них не преуспел. Среди разработчиков был организован конкурс, на каждом этапе которого отсеивались изобретения, которые категорически не устраивали военных. Михаил Калашников дошел в этом соревновании до третьего тура, к которому благодаря замечаниям специалистов он создал принципиально новый вид вооружения.

Но и тут его, казалось, поджидала неудача. Проблема заключалась в том, что первая модификация автомата показывала низкую кучность стрельбы. Однако лучших вариантов все равно не было, а потому АК-47 был рекомендован к испытанию в полевых условиях. Это оказалась безотказная машинка, которая работала в жару и в холод, под дождем и в песчаной местности, после падений в грязь и в воду. Автомат был простой и надежный, разобрать и собрать его мог даже новобранец. И, что оказалось не менее важным, его производство стоило очень дешево.

Сам Михаил Калашников не раз отмечал, что он не изобрел ничего принципиально нового — автомат был собран из уже проверенных на практике узлов. Принципиально новым был только способ их соединения. Все дело было в том, что конструктор-оружейник не имел никакого инженерного образования, зато имел опыт участия в боевых действиях. Для него оружие имело практическое значение — он смотрел на автомат с точки зрения солдата, а не конструктора.

В 1949 году после полутора лет испытаний калаш запустили в серийное производство в СССР.

Автомат Калашникова Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Михаил Калашников: жизнь после автомата

Уже за первые несколько месяцев на мотозаводе в Ижевске, который был выбран для производства АК-47, было изготовлено 1,5 тыс. единиц оружия, которые незамедлительно направили в армию. Разработчик автомата, которому суждено было стать самым распространенным оружием в мире, получил за свою работу Сталинскую премию и орден Красной Звезды.

Однако Калашников не остановился на достигнутом. В процессе массового производства и эксплуатации в оружии выявлялись различные проблемы, которые конструктор устранял, совершенствуя автомат. Так, были созданы модификации калаша облегченного типа, компактные, с прицелом, с креплением для ПНВ и с подствольным гранатометом.

Через некоторое время после испытаний в серийное производство запустили усовершенствованную модель калаша — «Автомат Калашникова модернизированный», или АКМ, а затем и АКМС — «Автомат Калашникова модернизированный со складывающимся прикладом».

Параллельно конструктор занимался работой над другими видами вооружения, разрабатывал пистолеты, карабины и пулеметы. Однако такой же славы, как автомату, им достичь не удалось. Помимо АК-47 в серию было запущено еще только одно оружие, созданное Михаилом Калашниковым, — самозарядный охотничий карабин «Сайга».

Жены Михаила Калашникова

Несмотря на кропотливую и долгую работу над оружием, у Калашникова хватало времени и на личную жизнь. Первый раз будущий конструктор женился во время работы в матайском депо на Екатерине Астаховой. В 1942 году, когда Михаил восстанавливался дома после ранения, у них родился сын Виктор. Однако этот брак распался из-за характера работы изобретателя. Дело в том, что, занимаясь разработкой и совершенствованием оружия, конструктор был вынужден жить и работать на режимных объектах, куда был запрещен доступ гражданским. Жена не выдержала жизни в постоянной разлуке и развелась с Калашниковым.

Впрочем, незадолго до развода с первой женой у Михаила начался роман с техником-конструктором Екатериной Моисеевой, с которой они вместе работали. После расторжения первого брака в 1946 году Калашников женился во второй раз. Вскоре изобретатель вместе со второй женой переехал жить в Ижевск, где выпускались его автоматы, чтобы иметь возможность на месте решать производственные задачи.

Семья Михаила Калашникова Фото: РИА Новости

Дети Михаила Калашникова

Сразу после женитьбы на Екатерине Моисеевой Михаил Калашников удочерил ее дочь от первого брака Нелли. Спустя два года у супругов родилась первая общая дочь Елена, спустя пять лет — Наталья. А в 1956 году после внезапной смерти первой жены в Ижевск переехал жить сын Калашникова Виктор.

Вторая жена Калашникова умерла в 1977 году. Больше конструктор женат не был.

Михаил Тимофеевич Калашников умер 23 декабря 2013 года после долгой болезни. Его похоронили в Ижевске, на церемонии прощания присутствовали первые лица государства. В Удмуртии в связи с кончиной выдающегося военного конструктора был объявлен траур.

Семья и наследие Михаила Калашникова

Сегодня все дети Михаил Калашникова так или иначе связаны с его наследием. Виктор также стал конструктором: получив образование, пришел работать на завод Ижевске, где производились калаши, а позже продолжил работу на предприятии, преобразованном в концерн «Калашников». Он пережил отца всего на 5 лет и скончался в 2018 году.

Один из двух сыновей Виктора пошел по стопам отца и деда, став третьим поколением Калашниковых на заводе «Ижмаш».

Приемная дочь Михаила Калашникова вышла замуж и уехала из Удмуртии. Младшая дочь Наталья погибла в автокатастрофе.

Старшая родная дочь Михаила Калашникова Елена Михайловна Краснова хранит наследие отца. Вместе с сыном Игорем они управляют Межрегиональным общественным фондом имени Михаила Калашникова. Именно благодаря их усилиям в Москве был поставлен памятник всемирно известному оружейному конструктору.

Жизнь Михаила Калашникова Фото: Persona Stars/Zuma/TASS

Интересные факты о Калашникове