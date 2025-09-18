Михаил Калашников: жизнь оружейного гения

Михаил Калашников — советский изобретатель, имя которого известно всему миру. В Африке и Америке, в Европе и Азии автомат Калашникова стал самым популярным оружием для установления мира. Сам конструктор много раз сожалел, что не изобрел механизм, который бы помогал людям в повседневной жизни. Тем не менее имя советского инженера осталось вписанным в мировую историю именно благодаря уникальному автомату — безотказному, надежному и простому. Сегодня, в преддверии Дня оружейника, расскажем о биографии Михаила Калашникова и вспомним историю создания автомата Калашникова.
Что известно о жизни Михаила Калашникова в молодости
В ноябре 1919 года в семье крестьянина Тимофея Калашникова родился сын, которого назвали Михаилом. Семья, где всего родилось 19 детей, жила на Алтае, в селении Курья. Когда Михаилу было 11 лет, отца раскулачили, и все семейство отправили в спецпоселение под Томском. Ссылки удалось избежать только двум старшим сестрам и одному из братьев Михаила Калашникова.
Вскоре после того как семья прибыла к месту ссылки, Миша пошел в местную школу, где особое внимание уделял математике и другим точным наукам. При этом ему также хорошо давались такие предметы, как литература и родная речь. В свободное от учебы время мальчик изучал устройство разных вещей, сам смастерил себе коньки из подручных средств, а затем и собрал велосипед.
Закончив семилетку, Михаил решил вернуться на родину, но найти работу ему там не удалось — сына кулака не хотели принимать ни на одно предприятие. Он вернулся под Томск и устроился на работу на местную машинно-тракторную станцию. Однако вскоре ему представилась возможность уехать в Казахстан, где его взяли работать в железнодорожное депо в селении Матай. Юноша хорошо зарекомендовал себя, и вскоре его перевели на должность техсекретаря одного из подразделений Турксиба, где он и проработал до 1938 года.
Армейская биография Михаила Калашникова
В 1938 году 17-летнего Михаила Тимофеевича Калашникова призвали в армию. Он обучился на специальность механика — водителя танка и отправился для прохождения службы в 12-ю танковую дивизию. Уже здесь будущий оружейник впервые показал свои способности в деле и разработал счетчик моторесурса для пушки танка — спустя два года это приспособление было запущено в серию. Следом за этим ему удалость придумать приспособление, которое позволило бойцам улучшить эффективность стрельбы из пистолета через щели танковой башни.
К началу войны Калашников уже имел звание старшего сержанта и был назначен командующим экипажем. Осенью 1941 года во время сражений под Брянском был контужен, тяжело ранен и отправлен в тыл для выздоровления.
Именно в это время в биографии Калашникова произошел первый эпизод, связанный с конструированием оружия. На тот момент солдаты Красной армии были вооружены в основном винтовками, которые устарели с технической точки зрения. Кроме того, оружия катастрофически не хватало. Поэтому командование армии было заинтересовано в разработке новых моделей вооружения для пехоты, к которым предъявлялись несколько требований:
- низкая себестоимость производства;
- возможность изготовления на существующем оборудовании;
- низкие временные затраты на изготовление единицы оружия;
- высокая точность стрельбы;
- надежность.
Первый вариант стрелкового оружия, который сконструировал Михаил Калашников, получил отрицательные отзывы артиллеристов и инженеров во многом потому, что массовое производство такой модели обошлось бы слишком дорого. Однако потенциал изобретателя отметили и предложили ему продолжить работу. С 1942 года Калашников получил назначение на научно-испытательный полигон, где занимался разработкой и усовершенствованием существующих моделей карабинов и скорострельного оружия. Однако в мировую историю эти разработки Калашникова так и не вошли.
Рождение оружия Михаила Калашникова
После Победы жизнь Калашникова практически не изменилась. Несмотря на то, что он не достиг выдающихся успехов в разработках, руководство ценило его за упорность в достижении поставленных целей и пытливый ум. Поэтому ему было поручено создать современное оружие для армии под патрон калибра 7,62. Среди других требований были пункты о том, что оружие должно быть автоматическим, а дальность выстрела из него должна составлять не менее 400 м. Помимо Калашникова над разработкой новой модели трудились и другие конструкторы, однако никто из них не преуспел. Среди разработчиков был организован конкурс, на каждом этапе которого отсеивались изобретения, которые категорически не устраивали военных. Михаил Калашников дошел в этом соревновании до третьего тура, к которому благодаря замечаниям специалистов он создал принципиально новый вид вооружения.
Но и тут его, казалось, поджидала неудача. Проблема заключалась в том, что первая модификация автомата показывала низкую кучность стрельбы. Однако лучших вариантов все равно не было, а потому АК-47 был рекомендован к испытанию в полевых условиях. Это оказалась безотказная машинка, которая работала в жару и в холод, под дождем и в песчаной местности, после падений в грязь и в воду. Автомат был простой и надежный, разобрать и собрать его мог даже новобранец. И, что оказалось не менее важным, его производство стоило очень дешево.
Сам Михаил Калашников не раз отмечал, что он не изобрел ничего принципиально нового — автомат был собран из уже проверенных на практике узлов. Принципиально новым был только способ их соединения. Все дело было в том, что конструктор-оружейник не имел никакого инженерного образования, зато имел опыт участия в боевых действиях. Для него оружие имело практическое значение — он смотрел на автомат с точки зрения солдата, а не конструктора.
В 1949 году после полутора лет испытаний калаш запустили в серийное производство в СССР.
Михаил Калашников: жизнь после автомата
Уже за первые несколько месяцев на мотозаводе в Ижевске, который был выбран для производства АК-47, было изготовлено 1,5 тыс. единиц оружия, которые незамедлительно направили в армию. Разработчик автомата, которому суждено было стать самым распространенным оружием в мире, получил за свою работу Сталинскую премию и орден Красной Звезды.
Однако Калашников не остановился на достигнутом. В процессе массового производства и эксплуатации в оружии выявлялись различные проблемы, которые конструктор устранял, совершенствуя автомат. Так, были созданы модификации калаша облегченного типа, компактные, с прицелом, с креплением для ПНВ и с подствольным гранатометом.
Через некоторое время после испытаний в серийное производство запустили усовершенствованную модель калаша — «Автомат Калашникова модернизированный», или АКМ, а затем и АКМС — «Автомат Калашникова модернизированный со складывающимся прикладом».
Параллельно конструктор занимался работой над другими видами вооружения, разрабатывал пистолеты, карабины и пулеметы. Однако такой же славы, как автомату, им достичь не удалось. Помимо АК-47 в серию было запущено еще только одно оружие, созданное Михаилом Калашниковым, — самозарядный охотничий карабин «Сайга».
Жены Михаила Калашникова
Несмотря на кропотливую и долгую работу над оружием, у Калашникова хватало времени и на личную жизнь. Первый раз будущий конструктор женился во время работы в матайском депо на Екатерине Астаховой. В 1942 году, когда Михаил восстанавливался дома после ранения, у них родился сын Виктор. Однако этот брак распался из-за характера работы изобретателя. Дело в том, что, занимаясь разработкой и совершенствованием оружия, конструктор был вынужден жить и работать на режимных объектах, куда был запрещен доступ гражданским. Жена не выдержала жизни в постоянной разлуке и развелась с Калашниковым.
Впрочем, незадолго до развода с первой женой у Михаила начался роман с техником-конструктором Екатериной Моисеевой, с которой они вместе работали. После расторжения первого брака в 1946 году Калашников женился во второй раз. Вскоре изобретатель вместе со второй женой переехал жить в Ижевск, где выпускались его автоматы, чтобы иметь возможность на месте решать производственные задачи.
Дети Михаила Калашникова
Сразу после женитьбы на Екатерине Моисеевой Михаил Калашников удочерил ее дочь от первого брака Нелли. Спустя два года у супругов родилась первая общая дочь Елена, спустя пять лет — Наталья. А в 1956 году после внезапной смерти первой жены в Ижевск переехал жить сын Калашникова Виктор.
Вторая жена Калашникова умерла в 1977 году. Больше конструктор женат не был.
Михаил Тимофеевич Калашников умер 23 декабря 2013 года после долгой болезни. Его похоронили в Ижевске, на церемонии прощания присутствовали первые лица государства. В Удмуртии в связи с кончиной выдающегося военного конструктора был объявлен траур.
Семья и наследие Михаила Калашникова
Сегодня все дети Михаил Калашникова так или иначе связаны с его наследием. Виктор также стал конструктором: получив образование, пришел работать на завод Ижевске, где производились калаши, а позже продолжил работу на предприятии, преобразованном в концерн «Калашников». Он пережил отца всего на 5 лет и скончался в 2018 году.
Один из двух сыновей Виктора пошел по стопам отца и деда, став третьим поколением Калашниковых на заводе «Ижмаш».
Приемная дочь Михаила Калашникова вышла замуж и уехала из Удмуртии. Младшая дочь Наталья погибла в автокатастрофе.
Старшая родная дочь Михаила Калашникова Елена Михайловна Краснова хранит наследие отца. Вместе с сыном Игорем они управляют Межрегиональным общественным фондом имени Михаила Калашникова. Именно благодаря их усилиям в Москве был поставлен памятник всемирно известному оружейному конструктору.
Интересные факты о Калашникове
- В 2020 году на экраны вышел фильм «Калашников», где показана история создания всемирно известного оружия.
- Армии более 100 государств мира имеют на вооружении автомат Калашникова в различных модификациях.
- В мире произведено более 100 млн АК разных модификаций — этот показатель занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
- Сегодня 20% всего стрелкового оружия на планете приходится на долю АК-47 или АКМ.
- Михаил Калашников закончил 7 классов школы и больше не имел никакого официального образования, однако в 1971 ему была присвоена докторская степень в области технических наук.