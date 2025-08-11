Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом

Российские бойцы объединили дрон с ручным противотанковым гранатометом

Фото: Социальные сети

Российские военнослужащие 51-й армии ЮВО начали применять FPV‑дроны в роли мобильных пусковых установок для ручных противотанковых гранатометов на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России. Ведомство уточняет, что после выстрела дрон фиксирует результаты попадания, сбрасывает использованный тубус и возвращается на базу для подготовки к следующему вылету.

Расчеты ударных БПЛА 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа наносят поражение опорным пунктам и живой силе противника на красноармейском направлении с использованием FPV‑дронов в качестве мобильных пусковых установок для ручных противотанковых гранатометов, — следует из сообщения российского Минобороны.

Ранее российские вооруженные силы пополнили арсенал новой партией автоматов АК-12 образца 2023 года. Как сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», поставки выполнены в рамках государственного контракта на 2025 год. Особенностью этой партии стало то, что оружие прошло модернизацию с учетом опыта боевого применения. Ижевский завод также освоил серийный выпуск компактной версии АК-12К в камуфляжной расцветке «мультикам». Эта модель разработана специально для десантно-штурмовых подразделений.

