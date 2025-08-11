Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом

Российские военнослужащие 51-й армии ЮВО начали применять FPV‑дроны в роли мобильных пусковых установок для ручных противотанковых гранатометов на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны России. Ведомство уточняет, что после выстрела дрон фиксирует результаты попадания, сбрасывает использованный тубус и возвращается на базу для подготовки к следующему вылету.

Ранее российские вооруженные силы пополнили арсенал новой партией автоматов АК-12 образца 2023 года. Как сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», поставки выполнены в рамках государственного контракта на 2025 год. Особенностью этой партии стало то, что оружие прошло модернизацию с учетом опыта боевого применения. Ижевский завод также освоил серийный выпуск компактной версии АК-12К в камуфляжной расцветке «мультикам». Эта модель разработана специально для десантно-штурмовых подразделений.