Россиянам назвали лучшие места для бюджетного отдыха за границей Туту.ру: Астана и Минск стали бюджетными направлениями для отдыха в октябре

Россияне смогут бюджетно отдохнуть в октябре в Астане, Сухуме, Гагре, Бухаре и Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту.ру». Отпуск на двоих обойдется в 95 тыс. рублей.

В октябре можно провести за границей целую неделю вдвоем и уложиться при этом в 95 тысяч рублей <…> В списке лидирует Минск (28% маршрутов), Астана (20%), далее идут Сухум (16%), Гагра (12%), а также Бухара (8%), — гласит исследование.

Отмечается, что дешевле всего лететь в Минск из Москвы — недельный отпуск с проживанием в отеле будет стоить 60 тыс. рублей на двоих. Столько же придется заплатить при вылете из Санкт-Петербурга. А путешествие в Белоруссию из Казани будет стоить 94 тыс. рублей на двоих.

Ранее россиянам посоветовали покупать билеты заранее, чтобы снизить расходы на отдых. На международные рейсы рекомендуется приобретать билеты за 3–6 месяцев до вылета, а на внутренние — за 1–2 месяца. При этом ближе к дате вылета цены всегда растут, а в распоряжении авиакомпаний не остается дешевых билетов.