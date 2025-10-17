Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:34

Лукашенко отправил подарок папе римскому

Посол Белоруссии передал папе римскому письмо от Лукашенко

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Посол Белоруссии в Ватикане Юрий Амбразевич передал папе римскому оригинал личного послания от президента Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба МИД республики. Встреча с префектом дикастерии по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти состоялась 16 октября.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили текущее взаимодействие между Белоруссией и Ватиканом по направлениям, относящимся к компетенции Гуджеротти. Кардинал посетит Беларусь на следующей неделе, чтобы принять участие в посвященных 100-летию Пинской епархии торжествах.

В МИД добавили, что во время встречи Амбразевич вручил подарок папе римскому Льву XIV от имени Лукашенко по случаю юбилея святого отца. Содержание президентского послания не раскрывается.

Ранее Лукашенко заявил о готовности страны заключить масштабное соглашение с США. Он акцентировал, что политика взаимодействия с Вашингтоном будет выстраиваться строго в соответствии с национальными интересами страны, а итоговое соглашение должно быть взаимовыгодным и строиться на принципах честности.

Белоруссия
Александр Лукашенко
папа римский
Ватикан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Сбежали в Монголию или в США: новые версии пропажи Усольцевых в тайге
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.