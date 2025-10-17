Лукашенко отправил подарок папе римскому

Посол Белоруссии в Ватикане Юрий Амбразевич передал папе римскому оригинал личного послания от президента Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба МИД республики. Встреча с префектом дикастерии по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти состоялась 16 октября.

По данным внешнеполитического ведомства, стороны обсудили текущее взаимодействие между Белоруссией и Ватиканом по направлениям, относящимся к компетенции Гуджеротти. Кардинал посетит Беларусь на следующей неделе, чтобы принять участие в посвященных 100-летию Пинской епархии торжествах.

В МИД добавили, что во время встречи Амбразевич вручил подарок папе римскому Льву XIV от имени Лукашенко по случаю юбилея святого отца. Содержание президентского послания не раскрывается.

Ранее Лукашенко заявил о готовности страны заключить масштабное соглашение с США. Он акцентировал, что политика взаимодействия с Вашингтоном будет выстраиваться строго в соответствии с национальными интересами страны, а итоговое соглашение должно быть взаимовыгодным и строиться на принципах честности.