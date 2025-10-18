Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:50

Раскрыт способ облегчить детям бойцов СВО подготовку к ЕГЭ

Глава «ВР» Резяпов: репетиторы для детей бойцов СВО должны стать бесплатными

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дети бойцов СВО должны бесплатно готовиться к ЕГЭ, включая репетиторов и подготовительные курсы, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, соответствующие предложения направлены правительству РФ и в Госдуму.

Собеседник напомнил, что сегодня дети участников СВО имеют льготы в виде отдельной квоте при поступлении в вузы (не менее 10% от общего числа мест) и преимущественное право зачисления при равных условиях. Однако эти меры касаются только процесса поступления, а не подготовки к ЕГЭ, которая во многом определяет возможность поступить в престижные учебные заведения, объяснил Резяпов.

Государство уже делает многое для поддержки семей участников специальной военной операции. Подготовка к ЕГЭ — это сложный и затратный процесс, который напрямую определяет будущее ребёнка. Мы предлагаем, чтобы дети наших защитников имели возможность готовиться к экзаменам на равных с другими, независимо от доходов семьи и региона проживания. Бесплатные репетиторы и подготовительные курсы при вузах должны стать гарантированной мерой государственной поддержки, закреплённой законом, — подытожил Резяпов.

Ранее преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер заявила, что выбор предметов для Единого государственного экзамена должен основываться на определении университета и будущей профессии. По ее словам, ориентация исключительно на личные предпочтения в учебных дисциплинах является рискованной, поскольку они предоставляют лишь поверхностное понимание программы.

СВО
ЕГЭ
экзамены
Россия
льготы
репетиторы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
