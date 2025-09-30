Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:05

Преподаватель раскрыла секрет правильного выбора списка ЕГЭ для поступления

Преподаватель Шнайдер: сначала нужно выбрать вуз, а потом список ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выбор списка ЕГЭ должен начинаться с определения вуза и желаемой специальности, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, ориентироваться только на любимые предметы рискованно, так как они дают лишь общее представление о дисциплинах.

Как не ошибиться с выбором ЕГЭ? Сначала — направление, потом предметы. Ориентироваться на любимые уроки рискованно. Школьный курс дает верхнеуровневое представление о дисциплинах. Рациональная логика обратная: сначала надо выбрать сферу, в которой хотелось бы учиться и работать, и уже под нее подобрать ЕГЭ. Далее — практический шаг. Надо открыть сайты вузов и посмотреть, какие предметы требуются на конкретные образовательные программы. Список ЕГЭ формируется не «вообще», а под выбранные направления. Это снимает хаос и экономит время на подготовку, — пояснила Шнайдер.

Она подчеркнула, что перед окончательным выбором важно сверить ожидания с реальностью. По мнению преподавателя, полезно изучить видеоролики о профессиях или поговорить с практикующими специалистами, чтобы понять, как выглядит их повседневная работа.

Перед финальным выбором предметов для сдачи ЕГЭ полезно сверить ожидания с реальностью. Помогут видеоролики о профессиях, а еще лучше — разговор с практикующими специалистами. Цель — понять, как устроена повседневная работа и не принимать решения на основе идеализированного образа. Когда первоначальная цель оказывается фантазийной, стоит пройти тесты на профориентацию и сузить набор подходящих сфер. Затем снова вернуться к сайту вуза и проверить перечень требуемых ЕГЭ уже для обновленных направлений, — резюмировала Шнайдер.

Ранее директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил, что школьники не смогут подготовиться к ЕГЭ, если будут отменены домашние задания на выходные дни. По его словам, в России утверждена единая образовательная программа для всех, нарушение которой приведет к пробелам в знаниях.

