17 октября 2025 в 15:54

Новак объяснил, как меняются цены на топливо в России

Новак: цены на топливо в России повышаются в среднем на уровне инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на топливо в России повышаются в среднем на уровне инфляции, заявил телеканалу «Россия 1» вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что его стоимость не может быть стабильной и меняется так же, как цены на другие товары и услуги.

Цены так же растут, как и все другие товары <…> и услуги в среднем на уровне инфляции, — сказал Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что в России обнулили пошлины на ввоз бензина и дизельного топлива. Он уточнил, что у страны есть возможность импортировать нефтепродукты, однако большинство инфраструктуры заточено на экспорт.

До этого Новак рассказал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Он добавил, что для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для нефтепроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

Власти Крыма ранее договорились с операторами АЗС о заморозке цен на топливо сроком на месяц. Также на полуострове начинают действовать ограничения на объем продажи топлива в одни руки.

Россия
Александр Новак
цены
изменения
