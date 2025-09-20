«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 16:50

Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну

Нетаньяху попросил США надавить на Египет из-за военных на Синае

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении условий мирного соглашения 1979 года из-за усиления военного присутствия на Синайском полуострове, сообщает американский портал Axios. По его данным, в ходе встречи с госсекретарем Марко Рубио в Иерусалиме Нетаньяху представил перечень мер, которые, по его мнению, существенно нарушают договоренности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил администрацию [президента США Дональда] Трампа оказать давление на Египет, чтобы тот сократил недавнее наращивание военного присутствия на Синайском полуострове, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Израиль обвиняет Египет в создании на Синае военной инфраструктуры, включая удлиненные взлетные полосы для истребителей и подземные объекты для хранения ракет, в зонах, где разрешено размещение только легких вооружений. По словам израильской стороны, Египет не предоставил Тель-Авиву достаточных объяснений через дипломатические каналы. Египетский чиновник в свою очередь опроверг обвинения Израиля и отметил, что США не обращались к Египту по этому вопросу.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.

Ближний Восток
Израиль
Биньямин Нетаньяху
обвинения
Египет
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Кандидата в депутаты региона РФ арестовали за призывы к терроризму
В Госдуме рассказали, как после СВО россияне будут относиться к украинцам
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.