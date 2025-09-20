Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну Нетаньяху попросил США надавить на Египет из-за военных на Синае

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении условий мирного соглашения 1979 года из-за усиления военного присутствия на Синайском полуострове, сообщает американский портал Axios. По его данным, в ходе встречи с госсекретарем Марко Рубио в Иерусалиме Нетаньяху представил перечень мер, которые, по его мнению, существенно нарушают договоренности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил администрацию [президента США Дональда] Трампа оказать давление на Египет, чтобы тот сократил недавнее наращивание военного присутствия на Синайском полуострове, — говорится в материале.

Издание отмечает, что Израиль обвиняет Египет в создании на Синае военной инфраструктуры, включая удлиненные взлетные полосы для истребителей и подземные объекты для хранения ракет, в зонах, где разрешено размещение только легких вооружений. По словам израильской стороны, Египет не предоставил Тель-Авиву достаточных объяснений через дипломатические каналы. Египетский чиновник в свою очередь опроверг обвинения Израиля и отметил, что США не обращались к Египту по этому вопросу.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что США нужно перестать финансировать зарубежные конфликты, в частности на Украине. Она считает, что такие действия Вашингтона являются предательством по отношению к американцам. Политик также выступила против военной поддержки США Израиля.