19 сентября 2025 в 14:28

«Герани» поразили пункт управления ВСУ

Минобороны показало кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью «Гераней-2»

Фото: МО РФ

Минобороны России показало кадры поражения пункта управления ВСУ с применением беспилотников «Герань-2». Вооруженные силы РФ выполнили боевую задачу в районе населенного пункта Дорошенково.

На представленном видео видно, как беспилотник прицеливается в объект, находящийся у дороги в лесополосе. В ролик попал даже солдат ВСУ, который перемещался, не подозревая, что за ним следят. Видео показывает, как российский БПЛА направлен на пункт управления, после чего уничтожает объект.

Ранее стало известно, что российские ударные беспилотники «Герань-2» повысили свою эффективность минимум на 30%. По данным источника, модернизации удалось достичь благодаря внедрению новой боевой части.

