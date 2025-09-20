«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 18:05

Матвиенко рассказал, когда на «Интервидении» появится голосование зрителей

Для появления зрительского голосования «Интервидение» должно набрать обороты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На «Интервидении» может появиться зрительское голосование, заявил продюсер и композитор Игорь Матвиенко на пресс-конференции перед началом мероприятия. По словам Матвиенко, это станет возможным, когда конкурс наберет обороты, передает РИА Новости.

Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование, — заявил Матвиенко.

По его словам, в этот раз зрители не допускаются до голосования из-за технических особенностей. Он отметил, что цель «Интервидения» заключается в «разглобализации».

Если Евровидение с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация, — отметил он.

Ранее Матвиенко не исключил, что представляющий Россию певец SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. Он отметил, что на высокий результат может повлиять гостеприимство. По его словам, члены жюри беспристрастны и не испытывают никакого давления. Он также считает, что песня SHAMAN «Прямо по сердцу» смогла бы принести золото даже на Евровидении.

Интервидение
Игорь Матвиенко
конкурсы
Евровидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.