Матвиенко рассказал, когда на «Интервидении» появится голосование зрителей Для появления зрительского голосования «Интервидение» должно набрать обороты

На «Интервидении» может появиться зрительское голосование, заявил продюсер и композитор Игорь Матвиенко на пресс-конференции перед началом мероприятия. По словам Матвиенко, это станет возможным, когда конкурс наберет обороты, передает РИА Новости.

Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование, — заявил Матвиенко.

По его словам, в этот раз зрители не допускаются до голосования из-за технических особенностей. Он отметил, что цель «Интервидения» заключается в «разглобализации».

Если Евровидение с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация, — отметил он.

Ранее Матвиенко не исключил, что представляющий Россию певец SHAMAN может попасть в пятерку лидеров конкурса. Он отметил, что на высокий результат может повлиять гостеприимство. По его словам, члены жюри беспристрастны и не испытывают никакого давления. Он также считает, что песня SHAMAN «Прямо по сердцу» смогла бы принести золото даже на Евровидении.