Расторгуев и Матвиенко первыми прислали венки на похороны Николаева

Народные артисты России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко первыми прислали венки на похороны телеведущего Юрия Николаева, передает корреспондент NEWS.ru. Прощание проходит на Троекуровском кладбище в Москве.

Венок Расторгуева оформлен в цветах российского флага — с белыми, синими и красными гвоздиками. Он также украшен красными розами и белыми лилиями. Венок от Матвиенко состоит из белых лилий и красных роз с добавлением зеленой листвы.

Также есть венок от группы «Любэ». Кроме того, венок прислал режиссер Олег Головко, основу которого составляют алые розы, между ними вплетены белые бутоны и зеленые листья.

Ранее певец Родион Газманов рассказал, что одна из последних его встреч с Николаевым состоялась во время записи проекта «Честное слово». По воспоминаниям артиста, тогда его восхитило умение телеведущего выражать свои мысли. Газманов-младший подчеркнул, что «таких людей просто не делают».

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в свою очередь заявил, что Николаев излучал искреннюю доброту. Он признался, что болезненно воспринял новость о кончине коллеги. По словам Швыдкого, покойный телеведущий умел работать с детьми как никто другой.