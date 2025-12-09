Стали известны финалисты «Виктории‑2026»

Президент Российской национальной музыкальной премии «Виктория‑2026» Юрий Костин объявил шорт-лист финалистов конкурса, передает корреспондент NEWS.ru. Списки номинантов были представлены в ходе специальной пресс-конференции, посвященной итогам отбора.

Костин подчеркнул, что оглашенные имена являются именно финалистами, а не победителями, окончательные результаты будут объявлены позже. В номинации «Певица года» в шорт-лист вошли Лолита, MONA, Мари Краймбрери, Аня Лорак, Ирина Аллегрова и Zivert.

Среди претендентов на звание «Певец года» оказались Леонид Агутин, Дима Билан, Иван Дмитриенко, Сергей Лазарев и Владимир Пресняков. В категории «Поп-группа года» представлены коллективы Ay Yola, «Руки вверх», «А„Студио», V-Teens и «Моя Мишель».

Также были названы основные претенденты в номинациях «Саундтрек года» (SHAMAN, Дима Билан) и «Музыкальное видео года» (Филипп Киркоров, Леонид Агутин). В борьбе за звание «Композитор года» участвуют Максим Фадеев и Максим Дунаевский.

