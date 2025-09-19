В МИД РФ отреагировали на обвинения Европы о российских БПЛА Захарова назвала голословными обвинения Европы о российских БПЛА

Обвинения стран Европы о якобы нарушении российскими беспилотниками их воздушного пространства являются голословными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россию объявляют виноватой сразу же после случившегося, не проводя расследования и не предоставляя доказательств.

Еще неясны обстоятельства произошедшего, не проведено необходимое расследование, не собраны убедительные доказательства, а виновный уже назначен. И это, конечно же, Российская Федерация. И на этот раз выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации, как водится, голословны, — отметила Захарова.

Она также обратила внимание, что Польша категорически отказалась от предложенных Минобороны России консультаций по инциденту с БПЛА, что свидетельствует о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины произошедшего. Дипломат добавила, что разъяснения российского военного ведомства и факты игнорируются западными странами.

Захарова охарактеризовала эти обвинения как очередное звено масштабной информационной кампании по демонизации России, целью которой является срыв мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, никаких конкретных доказательств злого умысла со стороны России представлено не было.

Ранее стало известно, что Украина и Польша создадут совместную оперативную группу, которая займется вопросами, связанными с БПЛА. В ее составе будут представители вооруженных сил двух стран.