Четырех россиян задержали после демонстрации пистолета из окна автомобиля В Москве ДПС остановила автомобиль, пассажир которого показывал пистолет в окно

В Москве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ после того, как пассажир показывал из окна пистолет, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по данному факту были задержаны четыре молодых человека, их привлекли к административной ответственности.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина, управляя на Филимонковском шоссе автомобилем, создавал аварийные ситуации на дороге. При этом один из пассажиров во время движения автотранспорта демонстрировал в окно предмет, конструктивно схожий с пистолетом, — написала Волк.

Ранее в Новой Москве суд оштрафовал водителя за размещение так называемой воровской звезды на зеркале заднего вида автомобиля и постановил уничтожить запрещенный символ. По данным СМИ, 10 сентября сотрудники полиции обнаружили фиолетовый ВАЗ 1999 года выпуска с восьмиконечным символом и отыскали владельца транспорта.

До этого в Ростовской области задержали пенсионера, который переоделся в форму инспектора ДПС и останавливал машины на трассе возле Шахт. Его быстро разоблачили, так как на мужчине была старая форма. Пенсионер признался, что выпил литр водки.