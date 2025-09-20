«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 18:16

Четырех россиян задержали после демонстрации пистолета из окна автомобиля

В Москве ДПС остановила автомобиль, пассажир которого показывал пистолет в окно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ после того, как пассажир показывал из окна пистолет, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по данному факту были задержаны четыре молодых человека, их привлекли к административной ответственности.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина, управляя на Филимонковском шоссе автомобилем, создавал аварийные ситуации на дороге. При этом один из пассажиров во время движения автотранспорта демонстрировал в окно предмет, конструктивно схожий с пистолетом, — написала Волк.

Ранее в Новой Москве суд оштрафовал водителя за размещение так называемой воровской звезды на зеркале заднего вида автомобиля и постановил уничтожить запрещенный символ. По данным СМИ, 10 сентября сотрудники полиции обнаружили фиолетовый ВАЗ 1999 года выпуска с восьмиконечным символом и отыскали владельца транспорта.

До этого в Ростовской области задержали пенсионера, который переоделся в форму инспектора ДПС и останавливал машины на трассе возле Шахт. Его быстро разоблачили, так как на мужчине была старая форма. Пенсионер признался, что выпил литр водки.

ДПС
Москва
задержания
пистолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.