09 сентября 2025 в 17:18

В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский

В Ростовской области задержали пенсионера, выдававшего себя за сотрудника ДПС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области задержали пенсионера, который в форме инспектора ДПС проверял автомобили на трассе у города Шахты, передает Telegram-канал «112». Сообщается, что его разоблачили из-за устаревшей формы.

Мужчина, как утверждается, находился в состоянии опьянения. В разговоре он признался, что выпил «литр водочки». Спустя некоторое время к самозванцу прибыли настоящие сотрудники полиции. Его доставили в отделение для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве 78-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 1 млн рублей, а также четырех квартир. Аферисты представлялись «участковым» и его «коллегами», убеждая женщину, что она помогает полиции. Под их указаниями пенсионерка оставляла наличные в почтовых ящиках и снимала деньги со счетов. Кроме того, она продала квартиры и передала вырученные средства курьерам злоумышленников.

До этого в Башкирии пьяный водитель без прав пытался скрыться от ДПС с двухлетним внуком в машине. Мужчина был одет в полицейскую форму, однако к правоохранительным органам отношения не имел.

Ростовская область
ГИБДД
полиция
ГАИ
