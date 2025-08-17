Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 14:43

Лжеполицейские выманили у пенсионерки 1 млн рублей и четыре квартиры

Мошенники обманули пенсионерку на 1 млн рублей и четыре квартиры в Москве

В Москве 78-летняя пенсионерка за полгода общения с телефонными мошенниками потеряла более 1 млн рублей и лишилась четырех квартир, сообщили представители столичной прокуратуры в Telegram-канале. По их словам, аферисты представились «участковым» и его «коллегами», убедив женщину, что она помогает правоохранителям. Под их указаниями пенсионерка передала наличные и даже продала недвижимость, деньги от которой забрали курьеры злоумышленников.

По указанию телефонных мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тысяч рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тысяч рублей, которые она по их указанию сняла со счета. <…> По указанию звонивших женщина продала квартиры на ул. Санникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на ул. Беломорской. Деньги от сделок она передала посыльным мошенников, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье 62-летнюю женщину обманули мошенники, представившиеся сотрудниками «Почты России». Ей сообщили об «ошибочной посылке», а затем подключили якобы «сотрудника Росфинмониторинга», который убедил пенсионерку собрать деньги для «блокировки доверенности». Под предлогом проверки она передала курьеру около 2 млн рублей.

