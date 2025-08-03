Пьяный лжеполицейский без прав устроил погоню с двухлетним ребенком В Башкирии нетрезвый лжеполицейский попытался скрыться от сотрудников ГИБДД

В Учалинском районе Башкирии нетрезвый мужчина без водительских прав попытался скрыться от патруля ДПС с двухлетним внуком в салоне, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Он был в форме сотрудника полиции, но никакого отношения к правоохранительным органам не имел.

Инцидент произошел в селе Уральск. Инспекторы ГИБДД заметили «семерку», которая виляла по дороге. Водитель не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться, но вскоре был задержан. В салоне находился его малолетний внук.

Медосвидетельствование водитель проходить отказался. Пока сотрудники оформляли протокол, мужчина достал запасные ключи, вновь сел за руль и снова попытался скрыться, но его схватили и скрутили.

Ранее в Ингушетии 13-летний подросток устроил гонки с полицией на отцовской Lada Granta. В селе Сурхахи он отказался остановиться по требованию инспекторов, выехал на встречную полосу и дважды протаранил патрульную машину. Погоню остановили выстрелами по колесам, пострадавших нет.