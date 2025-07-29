Полицейские устроили погоню за 13-летним подростком на отцовской машине В Ингушетии полицейские устроили погоню за 13-летним подростком на машине отца

В Назрановском районе Республики Ингушетия 13-летний подросток за рулем отцовской Lada Granta отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального МВД. Инцидент произошел в селении Сурхахи, где полицейские попытались остановить тонированную машину для проверки документов.

К ответственности привлечен житель Ингушетии, 13-летний сын которого устроил опасные гонки с полицией, — сказано в сообщении.

Вместо того чтобы подчиниться, юный водитель резко увеличил скорость, начал совершать опасные маневры, включая выезд на встречную полосу, и даже протаранил патрульный автомобиль, пытавшийся его заблокировать. После двух повторных столкновений со служебной машиной полицейские были вынуждены открыть огонь по колесам нарушителя, чтобы остановить погоню. К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция разыскала отца мальчика, которому теперь грозит штраф в 30 тысяч рублей за передачу машины несовершеннолетнему.

Ранее в селе Старые Бурасы Саратовской области 13-летний подросток вместе с 14-летним товарищем сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Автомобиль Lada Priora вылетел с дороги и влетел в дерево, пассажир погиб.