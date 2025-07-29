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29 июля 2025 в 19:11

Подросток сел за руль «Приоры» и устроил смертельное ДТП

В Саратовской области подросток сел за руль автомобиля и влетел в дерево

Фото: t.me/mvd_64

В селе Старые Бурасы Саратовской области 13-летний подросток вместе с 14-летним товарищем сел за руль автомобиля и попал в ДТП, сообщает региональное управление МВД. Автомобиль Lada Priora вылетел с дороги и влетел в дерево, пассажир погиб.

Утверждается, что водитель не справился с управлением. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП.

Ранее на улице Московской у дома № 84 в Саратове произошло столкновение городского автобуса с двумя легковыми автомобилями. В ДТП участвовали маршрутный автобус № 284А под управлением 39-летнего водителя, Hyundai Elantra (53-летний водитель) и Hyundai Solaris (21-летний водитель). В результате аварии пострадала женщина — пассажир одного из автомобилей.

До этого в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла тяжелая авария с участием грузового автомобиля, в результате которой погибли четыре человека, включая одного несовершеннолетнего. По данным регионального управления МВД, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших оказались водитель и два пассажира Volkswagen, а также водитель грузовика. На месте происшествия работали экстренные службы, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

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Саратовская область
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