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29 июля 2025 в 13:29

В МВД уточнили детали смертельной аварии с бензовозом в Ростовской области

При аварии в Ростовской области четверо погибли и шестеро получили травмы

Фото: t.me/gumvdro

Четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, погибли в результате аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МВД России. При этом число пострадавших составило шесть человек. Как уточнил врио начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин, спасти не удалось водителя и двух пассажиров Volkswagen, а также водителя грузовика.

В результате ДТП на месте погибли четыре человека: водитель грузового автомобиля Mercedes, водитель и два пассажира, среди которых одни несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen. Пострадали и были доставлены в медицинское учреждение города Шахты шесть человек, — сказал он.

Ранее появилась информация, что в результате столкновения нескольких автомобилей с бензовозом неподалеку от аэропорта Платов в Ростовской области погибли троих взрослых и один ребенок, а также 10 человек получили травмы. Из опрокинутой цистерны вылилось топливо, которое тут же загорелось. Пламя перекинулось на другие машины.

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