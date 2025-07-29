В МВД уточнили детали смертельной аварии с бензовозом в Ростовской области При аварии в Ростовской области четверо погибли и шестеро получили травмы

Четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, погибли в результате аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МВД России. При этом число пострадавших составило шесть человек. Как уточнил врио начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин, спасти не удалось водителя и двух пассажиров Volkswagen, а также водителя грузовика.

В результате ДТП на месте погибли четыре человека: водитель грузового автомобиля Mercedes, водитель и два пассажира, среди которых одни несовершеннолетний, автомобиля Volkswagen. Пострадали и были доставлены в медицинское учреждение города Шахты шесть человек, — сказал он.

Ранее появилась информация, что в результате столкновения нескольких автомобилей с бензовозом неподалеку от аэропорта Платов в Ростовской области погибли троих взрослых и один ребенок, а также 10 человек получили травмы. Из опрокинутой цистерны вылилось топливо, которое тут же загорелось. Пламя перекинулось на другие машины.