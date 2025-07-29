Авария с бензовозом унесла жизни троих взрослых и одного ребенка В Ростовской области трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с бензовозом

Авария с участием бензовоза неподалеку от аэропорта Платов в Ростовской области унесла жизни троих взрослых и одного ребенка, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, ДТП произошло на участке трассы М-4. Еще 10 человек, включая двоих детей, получили травмы. Их увезли в шахтинскую больницу.

Как уточнил канал, авария произошла в результате выезда КамАЗа на встречную полосу. Там он столкнулся с тремя другими автомобилями и опрокинулся. После этого из цистерны вылилось топливо, которое тут же загорелось. Пламя перекинулось на другие машины.

Ранее в Северной Осетии водитель Lada Granta сбил 13-летнего мальчика. Автомобиль пошел на обгон, когда подросток ехал по обочине на велосипеде. Мальчик попал в госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Водитель, предположительно, находился в нетрезвом состоянии.

До этого в Рязанской области водитель сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок погиб на месте. Мальчик двигался на самодельном транспортном средстве. Полиция разыскивает скрывшегося водителя.