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28 июля 2025 в 12:40

Водитель насмерть сбил семилетнего мальчика и скрылся

В Рязанской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области водитель сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, пишет «МК в Рязани». Ребенок погиб на месте.

Трагедия произошла в Чучковском районе на втором километре автодороги Чучково — Назаровка — Протасьев Угол. Мальчик двигался на самодельном транспортном средстве. В настоящее время полиция разыскивает сбежавшего водителя.

Ранее в Лужском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер за рулем Kia Rio насмерть сбил 12-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте происшествия.

До этого три человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП в Смоленской области. Авария случилась утром на 1025-м километре автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа.

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