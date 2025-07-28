Водитель насмерть сбил семилетнего мальчика и скрылся В Рязанской области водитель насмерть сбил семилетнего мальчика и скрылся

В Рязанской области водитель сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, пишет «МК в Рязани». Ребенок погиб на месте.

Трагедия произошла в Чучковском районе на втором километре автодороги Чучково — Назаровка — Протасьев Угол. Мальчик двигался на самодельном транспортном средстве. В настоящее время полиция разыскивает сбежавшего водителя.

Ранее в Лужском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер за рулем Kia Rio насмерть сбил 12-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте происшествия.

До этого три человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП в Смоленской области. Авария случилась утром на 1025-м километре автодороги Р-132 Новодугинского муниципального округа.