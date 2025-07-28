Пенсионер на иномарке насмерть сбил 12-летнего мальчика Пенсионер на Kia Rio насмерть сбил 12-летнего мальчика в Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области 69-летний пенсионер за рулем Kia Rio насмерть сбил 12-летнего мальчика, сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону. Ребенок скончался на месте происшествия.

ДТП произошло на автомобильной дороге «подъезд к Ж/Д станции Росинка». Трагедия случилась недалеко от Мшинского сельского поселения.

В момент аварии несовершеннолетний шел по обочине. По факту происшествия правоохранители начали проверку.

Ранее водитель BMW X3 насмерть сбил пешехода, после чего вылетел на крыльцо мэрии в Магнитогорске. В результате ДТП 32-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

До этого в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 12-летнего мальчика. Погибший передвигался на велосипеде.