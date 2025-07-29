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29 июля 2025 в 13:40

Автобус с пассажирами протаранил два автомобиля в Саратове

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Саратове городской автобус столкнулся с двумя автомобилями, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате ДТП пострадала женщина.

Авария произошла на улице Московская у дома 84. По предварительной информация, участниками ДТП стали 53-летний водитель Hyundai Elantra, 21-летняя водитель Hyundai Solaris, а также 39-летний водитель маршрутного автобуса № 284А.

В ДТП пострадала пассажир одного из автомобилей. В настоящее время специалисты устанавливают характер полученных ею травм. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее перевозивший 40 пассажиров автобус опрокинулся в Башкирии. Авария произошла в Кигинском районе на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги.

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