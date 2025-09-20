Во Франции раскрыли, что Макрон считает рычагом давления на Нетаньяху

Во Франции раскрыли, что Макрон считает рычагом давления на Нетаньяху AFP: Макрон воспринимает признание Палестины как рычаг давления на Нетаньяху

Президент Франции Эммануэль Макрон воспринимает возможность признания Палестины в качестве дипломатического рычага давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру. По его словам, Макрон пришел к такому выводу после его визита на границу Египта и сектора Газа в апреле этого года

Он видит это признание как дипломатический рычаг, чтобы оказать давление на Нетаньяху, — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино признают Палестину в ходе конференции на полях Генассамблеи ООН. Встреча состоится в Нью-Йорке 22 сентября.

До этого в окружении британского премьера Кира Стармера информировали, что Соединенное Королевство готово пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу. Если Израиль не смягчит подход к Газе, Лондон официально признает палестинское государство уже во время сентябрьской сессии ООН.