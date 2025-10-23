Назван способ перекрыть снабжение ВСУ в Донбассе

Разрушение мостов через Днепр приведет к нарушению логистических цепочек снабжения Вооруженных сил Украины в ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для этих целей оптимально использовать ракеты «Кинжал» и беспилотники типа «Герань».

«Кинжалы» подходят для важных объектов, например, мостов через Днепр. С запада идет оружие, с правобережной Украины легко перевозить грузы через мосты на левобережную — происходит снабжение Донбасса. Эти мосты не должны функционировать. Только тогда у нас появляется возможность фактически осложнить логистику тех группировок, которые находятся в Донбассе. И тем самым улучшить положение наших наступающих войск, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что разрушить мост можно только при уничтожении опор, но попасть в них очень сложно. По словам Кнутова, для таких целей необходима ДРГ, которая подсветит опору для удара, или будет установлен маячок для наведения. Эксперт указал, что если такой возможности нет, то нужно атаковать непосредственно полотно моста.

Для ударов по полотну можно использовать «Герани». Его будут восстанавливать, [нужно] бить снова и снова на протяжении долгого времени. Но эта тактика годится только для выведения из строя тех мостов, которые играют ключевую роль, и во время активного наступления, — заключил Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска могут полностью освободить ДНР к весне 2026 года. По его мнению, России придется добиваться контроля над Донбассом силовыми методами, а не через дипломатические переговоры.