Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 15:24

Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео

Дом семьи Усольцевых Дом семьи Усольцевых Фото: NEWS.ru

Дом семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге при загадочных обстоятельствах, попал на видео. Муж Сергей, жена Ирина и их пятилетняя дочка Арина жили в поселке Тартат Красноярского края, население которого едва превышает сотню человек, передает корреспондент NEWS.ru. Населенный пункт расположен на правом берегу Енисея, через него проходит автомобильная трасса, соединяющая Сосновоборск и Железногорск.

На кадрах можно увидеть, что на участке Усольцевых помимо самого двухэтажного дома с зеленой крышей расположено несколько других построек, в том числе гараж и теплица. По словам соседей Усольцевых, все, что есть на участке, Сергей строил сам.

Ранее сосед Усольцевых Василий рассказал, что они были приветливыми и трудолюбивыми людьми. По словам мужчины, они жили напротив, он часто видел из окна Сергея, Ирину и их дочь. Отношения в семье были хорошими, а самого Усольцева мужчина описал как «нормального парня и большого трудягу».

В то же время другой местный житель Виктор Бурмистров отметил, что не замечал за Усольцевыми особой любви к походам. Однако, по его мнению, глава семьи Сергей был по натуре лидером и мог решить, что справится с этим путешествием.

семьи
дома
видео
Красноярский край
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.