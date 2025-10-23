Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео

Дом семьи Усольцевых, исчезнувшей в тайге при загадочных обстоятельствах, попал на видео. Муж Сергей, жена Ирина и их пятилетняя дочка Арина жили в поселке Тартат Красноярского края, население которого едва превышает сотню человек, передает корреспондент NEWS.ru. Населенный пункт расположен на правом берегу Енисея, через него проходит автомобильная трасса, соединяющая Сосновоборск и Железногорск.

На кадрах можно увидеть, что на участке Усольцевых помимо самого двухэтажного дома с зеленой крышей расположено несколько других построек, в том числе гараж и теплица. По словам соседей Усольцевых, все, что есть на участке, Сергей строил сам.

Ранее сосед Усольцевых Василий рассказал, что они были приветливыми и трудолюбивыми людьми. По словам мужчины, они жили напротив, он часто видел из окна Сергея, Ирину и их дочь. Отношения в семье были хорошими, а самого Усольцева мужчина описал как «нормального парня и большого трудягу».

В то же время другой местный житель Виктор Бурмистров отметил, что не замечал за Усольцевыми особой любви к походам. Однако, по его мнению, глава семьи Сергей был по натуре лидером и мог решить, что справится с этим путешествием.