Сосед Усольцевых рассказал, почему они могли пойти в поход Сосед Усольцевых: за пропавшей семьей никто не замечал страсти к походам

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге под Красноярском, не была замечена в особой любви к походам, заявил сосед Виктор Бурмистров. По его словам, переданным корреспондентом NEWS.ru, глава семьи Сергей был по натуре лидером и мог решить, что справится с этим путешествием.

Я думаю, вряд ли он сбежал, что-то там случилось. Он, наверное, как лидер, решил повести семью в поход. Есть такие люди, которые все на себя берут. Наверное, так и получилось. Я бы лично так не пошел никогда. Не знаю, что его сподвигло. Ранее не замечали, что [Усольцевы] любят походы, — заявил Бурмистров.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы отправились в поход со своей пятилетней дочерью Ариной и пожилой собакой породы корги возрастом 11 лет 28 сентября. Последний раз их наблюдали двигающимися в направлении горы Буратинка в Партизанском районе. Эта территория имеет небольшие скальные образования, там также есть плотный таежный лес и значительные перепады высот.

Сейчас основной версией рассматривается гибель всей семьи вместе с собакой в результате несчастного случая. Шансы на выживание Усольцевых оцениваются как крайне низкие