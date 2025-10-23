Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:08

«Большой трудяга»: соседи описали пропавшую в тайге семью Усольцевых

Сосед Усольцевых назвал главу пропавшей под Красноярском семьи большим трудягой

Василий Романович, сосед пропавшей семьи Усольцевых Василий Романович, сосед пропавшей семьи Усольцевых Фото: NEWS.ru

Усольцевы, пропавшие в тайге под Красноярском, были приветливыми и трудолюбивыми людьми, заявил в беседе с NEWS.ru их сосед Василий. По словам местного жителя, они жили напротив, он часто видел из окна Сергея, его жену Ирину и их дочь. Отношения в семье были хорошими, а самого Усольцева мужчина описал как «нормального парня и большого трудягу».

Видел их часто, они жили напротив. Из окна все видно, видел жену, ребенка. Отношения в семье были хорошие. Могу сказать, что Усольцев большой трудяга, все строил сам, в том числе дом. Шифер крыл один, — рассказал Василий.

При этом сосед уточнил, что общих дел у них не было. Единственным исключением стал случай, когда Усольцев спрашивал у него разрешение, чтобы провести на свой участок воду.

Ранее Следственный комитет РФ опроверг версию о подготовке Усольцевых к эмиграции за границу, поскольку ведомство не обнаружило никаких свидетельств намерения семьи скрыться за рубежом. Эксперты проанализировали финансовую активность Усольцевых и установили, что с их счетов совершались обычные хозяйственные операции в пределах страны.

До этого руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить в тайге секретные поселения староверов. По ее словам, семья могла выбраться из леса и наткнуться на общину, отрезанную от мира.

