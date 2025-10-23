Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 15:21

Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО

Кардиохирург Лазарьков: в ХМАО врачи спасли новорожденного с аномалиями сердца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ХМАО врачи спасли новорожденного ребенка из ЯНАО с четырьмя аномалиями сердца, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на кардиохирурга Петра Лазарькова. Родившегося в Новом Уренгое мальчика экстренно доставили вместе с матерью в Сургутский кардиоцентр. Пятичасовую операцию провели на восьмой день жизни малыша.

Первым этапом мы устранили критические аномалии развития, с которыми ребенок не смог бы жить самостоятельно. Выполнена коррекция тотального аномального дренажа и наложение анастомоза — шунта для обеспечения кровотока в легкие, — рассказал Лазарьков.

Кардиохирургам удалось устранить две из четырех патологий. Сейчас мальчика готовят к выписке. Впереди ребенка ждут еще несколько операций. На контрольное обследование в кардиоцентр его ожидают уже через месяц.

Ранее в Улан-Удэ фельдшер скорой помощи Ирина Кузнецова спасла месячного ребенка, у которого остановилось дыхание. Изначально младенцу вызвали медицинскую помощь из-за чихания, кашля и отказа от грудного молока. Реанимационные мероприятия понадобились по пути в стационар.

