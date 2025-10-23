Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:47

В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России

Times: Москва посылает в США привлекательных россиянок для шпионажа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В контрразведке США считают, что привлекательные россиянки могут быть причастны к шпионажу в сфере технологий, пишет The Times. При этом издание не приводит никаких доказательств такой практики.

Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей, — утверждается в материале.

Ранее в Нидерландах задержали двух 17-летних подростков по обвинению в шпионаже в пользу России. Несовершеннолетних подозревают в выполнении хакерских заданий в Гааге.

До этого 63-летнюю россиянку Эрну Моисееву приговорили к сроку за якобы шпионаж в Эстонии. Ей дали три года лишения свободы, также женщину обязали оплатить процессуальные издержки в размере около €3,1 тыс. (около 304 тыс. рублей).

Также российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказывал, что его не выпускали из Монголии. Ученого задержали в момент, когда он измерял уровень радиации на месте добычи урана, также у россиянина отобрали паспорт. Кроме того, физика возили в местное главное разведуправление.

Россия
шпионаж
США
контрразведки
