В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России Times: Москва посылает в США привлекательных россиянок для шпионажа

В контрразведке США считают, что привлекательные россиянки могут быть причастны к шпионажу в сфере технологий, пишет The Times. При этом издание не приводит никаких доказательств такой практики.

Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей, — утверждается в материале.

Ранее в Нидерландах задержали двух 17-летних подростков по обвинению в шпионаже в пользу России. Несовершеннолетних подозревают в выполнении хакерских заданий в Гааге.

До этого 63-летнюю россиянку Эрну Моисееву приговорили к сроку за якобы шпионаж в Эстонии. Ей дали три года лишения свободы, также женщину обязали оплатить процессуальные издержки в размере около €3,1 тыс. (около 304 тыс. рублей).

Также российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказывал, что его не выпускали из Монголии. Ученого задержали в момент, когда он измерял уровень радиации на месте добычи урана, также у россиянина отобрали паспорт. Кроме того, физика возили в местное главное разведуправление.