Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный в Монголии во время измерений уровня радиации на месте добычи урана, заявил NEWS.ru, что его не выпускают из страны. Он добавил, что ему по-прежнему не вернули паспорт. Кроме того, его возили в местное Главное разведуправление.

Мне очень странно, что до сих пор мне не сообщили о том. Утром в пятницу должны были в полиции, в моем понимании, все дело рассмотреть, сказать, ну да, ты признался, ты проводил измерения, у нас в стране такие правила, уважай наш закон, ты нарушил, вот тебе за это наказание. Почему до сих пор этого не произошло, я не знаю. В данный момент ситуация такая: у меня изъят паспорт, но не полицией и не разведкой, кто проводит вот эти проверки, а миграционной службой, — рассказал Ожаровский.

По его словам, обвинения в шпионаже отпали, но его могут обвинить в распространении недостоверной информации, что является в Монголии административным правонарушением. Ученый предполагает, что за это положен штраф.

Ожаровский не исключил, что изъятие паспорта является формальным предлогом, потому что миграционная служба занимается изучением подлинности документов и законности пересечения границы, а он пересек ее без нарушений.

Там стоит штамп, я по железной дороге въезжал. Я через официальный погранпереход сюда пришел. Гражданам России не требуется виза для краткосрочного пребывания меньше 30 дней. Я тут пока меньше. И снова я очень надеюсь, что мне разрешат выехать из Монголии. Я очень хочу домой. Я учитель в школе, мне надо 1 сентября быть на работе, — объяснил физик.

Ожаровский был задержан в Монголии 19 августа. Тогда он предположил, что поводом могли стать слухи о его связях с российскими спецслужбами или Росатомом. Ожаровский приехал в Монголию по приглашению экологических активистов, борющихся против добычи урана. При помощи дозиметра он проводил исследование в районе оставшегося со времен СССР месторождения Мардай.