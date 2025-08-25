Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:07

Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии

Андрей Ожаровский Андрей Ожаровский Фото: t.me/Ozharovsky*

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный в Монголии во время измерений уровня радиации на месте добычи урана, заявил NEWS.ru, что его не выпускают из страны. Он добавил, что ему по-прежнему не вернули паспорт. Кроме того, его возили в местное Главное разведуправление.

Мне очень странно, что до сих пор мне не сообщили о том. Утром в пятницу должны были в полиции, в моем понимании, все дело рассмотреть, сказать, ну да, ты признался, ты проводил измерения, у нас в стране такие правила, уважай наш закон, ты нарушил, вот тебе за это наказание. Почему до сих пор этого не произошло, я не знаю. В данный момент ситуация такая: у меня изъят паспорт, но не полицией и не разведкой, кто проводит вот эти проверки, а миграционной службой, — рассказал Ожаровский.

По его словам, обвинения в шпионаже отпали, но его могут обвинить в распространении недостоверной информации, что является в Монголии административным правонарушением. Ученый предполагает, что за это положен штраф.

Ожаровский не исключил, что изъятие паспорта является формальным предлогом, потому что миграционная служба занимается изучением подлинности документов и законности пересечения границы, а он пересек ее без нарушений.

Там стоит штамп, я по железной дороге въезжал. Я через официальный погранпереход сюда пришел. Гражданам России не требуется виза для краткосрочного пребывания меньше 30 дней. Я тут пока меньше. И снова я очень надеюсь, что мне разрешат выехать из Монголии. Я очень хочу домой. Я учитель в школе, мне надо 1 сентября быть на работе, — объяснил физик.

Ожаровский был задержан в Монголии 19 августа. Тогда он предположил, что поводом могли стать слухи о его связях с российскими спецслужбами или Росатомом. Ожаровский приехал в Монголию по приглашению экологических активистов, борющихся против добычи урана. При помощи дозиметра он проводил исследование в районе оставшегося со времен СССР месторождения Мардай.

физики
радиация
Монголия
задержания
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Доброволец рассказала, есть ли поблажки для женщин на СВО
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.