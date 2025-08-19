Российского ученого скрутили на заброшенном месторождении урана

В Монголии задержан российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский. В беседе с РБК он предположил, что поводом могли стать сообщения в монгольских блогах о его якобы связях с российскими спецслужбами или Росатомом.

Ожаровский приехал в Монголию по приглашению монгольских экологических активистов, борющихся против добычи урана. Он при помощи дозиметра проводил исследование в районе заброшенного месторождения Мардай — объекта, оставшегося со времен СССР. Кроме того, ранее ученый выявил зоны радиоактивного загрязнения рядом с разработками французской компании Orano в пустыне Гоби.

Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошенное, еще после развала Советского Союза, месторождение, — рассказал физик.

У Ожаровского забрали документы и отвезли к ближайшему погранпереходу с офисом миграционной службы. Ученый не исключает депортации, но готов оспорить такое решение.

