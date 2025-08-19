Ученые предупредили об усилении геомагнитных бурь из-за солнечного ветра

Ученые предупредили о возможном усилении солнечного ветра и росте геомагнитных бурь в течение ближайших суток, передает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По их прогнозам, геомагнитные возмущения продлятся от одного дня до двух суток

Наблюдения пока отстают от прогноза, и ожидавшихся к утру значений скорости 800-900 км/с пока нет, — рассказали специалисты.

Ученые отмечают, что индекс геомагнитной активности пока сохраняется в спокойной зоне. Вместе с тем в ближайшие часы, по их прогнозам, он может перейти в «желтую» и даже «красную» зоны. Есть вероятность, что скорость солнечного ветра приблизится к «оранжевому» уровню.

Ранее ученые рассказали, что в ночь на 19 августа в небе можно будет увидеть редкий парад из Меркурия, Венеры, Юпитера и Луны. Уточняется, что наблюдать явление удастся на всей территории России за час до восхода Солнца. Луна присоединится к планетам лишь на одну ночь.

До этого стало известно, что на обращенной к Земле стороне Солнца резко сократилось число пятен. Ученые связывают это со снижением интенсивности солнечных вспышек.