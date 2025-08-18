Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 16:10

Ученые рассказали, когда можно будет наблюдать парад планет

ИКИ РАН: парад планет произойдет в ночь на 19 августа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 19 августа земляне смогут наблюдать в небе парад из четырех небесных тел, сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. В один ряд выстроятся Меркурий, Венера, Юпитер и Луна.

Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода Солнца по местному времени, — рассказали ученые.

Венера и Юпитер расположены рядом друг с другом уже две недели. Несколько дней назад к ним приблизился Меркурий, пояснили в лаборатории. Отмечается, что Луна встанет в ряд с остальными планетами только на одну ночь.

Ранее ученые сообщили, что 19 августа на Солнце ожидается вторая за месяц магнитная буря. На магнитное поле Земли начнет воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав бурю среднего уровня, пояснили в лаборатории.

Также 17 августа недалеко от Земли пролетел потенциально опасный для планеты астероид. Диаметр космического объекта был приблизительно равен 50 метрам, он представлял из себя каменную глыбу.

космос
парады
ученые
небо
