Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника

Давка произошла в московской школе № 548, никто не пострадал, заявил в беседе с РИА Новости директор учреждения Ефим Рачевский. По его словам, инцидент произошел 22 октября после уроков. Новый охранник не открыл вторую дверь, поэтому дети начали толпиться.

После уроков образовалась давка возле гардероба. Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников, — объяснил собеседник агентства.

Однако сотрудники школы быстро разобрались в ситуации и открыли вторую дверь. Никто из учеников за медицинской помощью не обращался, жалоб на произошедшее тоже не поступало, уточнил Рачевский. Школа приняла меры, чтобы подобных ситуаций больше не было: разделила потоки детей и усилила дежурство, резюмировал директор.

Ранее в иркутской школе № 19 дети получили травмы из-за давки. По словам одной из учениц, такое происходит уже не в первый раз. Девочка отметила, что инцидент случился из-за одновременного окончания уроков у нескольких классов и отсутствия учителей в раздевалке.