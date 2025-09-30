Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 11:47

«Все пинались»: ученица раскрыла детали сильной давки в иркутской школе

NEWS.ru: в иркутской школе уже не в первый раз дети травмируются из-за давки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Давка в иркутской школе № 19, в результате которой дети получили травмы, произошла не в первый раз, заявила NEWS.ru ученица образовательного учреждения. По ее словам, инцидент случился из-за одновременного окончания уроков у нескольких классов и отсутствия учителей в раздевалке.

У нескольких классов одновременно закончились уроки, и все пошли в раздевалку, началась давка. Учителей в раздевалке не было. Уже не в первый раз такое. Все пинались, толкались. Младшеклассница одна заплакала, потому что сильно испугалась. У моей подружки сломался телефон, потому что она его уронила и на него кто-то наступил, — пояснила ученица.

Ранее сообщалось, что по факту давки в иркутской школе организована процессуальная проверка по признакам преступления по статье «Халатность». Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей.

До этого сообщалось, что на московском марафоне произошла массовая давка из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы. Инцидент случился на Ростовской набережной, где проводилось мероприятие, некоторым участникам потребовалась медицинская помощь.

Иркутск
школьники
Россия
школы
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.