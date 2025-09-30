«Все пинались»: ученица раскрыла детали сильной давки в иркутской школе NEWS.ru: в иркутской школе уже не в первый раз дети травмируются из-за давки

Давка в иркутской школе № 19, в результате которой дети получили травмы, произошла не в первый раз, заявила NEWS.ru ученица образовательного учреждения. По ее словам, инцидент случился из-за одновременного окончания уроков у нескольких классов и отсутствия учителей в раздевалке.

У нескольких классов одновременно закончились уроки, и все пошли в раздевалку, началась давка. Учителей в раздевалке не было. Уже не в первый раз такое. Все пинались, толкались. Младшеклассница одна заплакала, потому что сильно испугалась. У моей подружки сломался телефон, потому что она его уронила и на него кто-то наступил, — пояснила ученица.

Ранее сообщалось, что по факту давки в иркутской школе организована процессуальная проверка по признакам преступления по статье «Халатность». Информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей.

