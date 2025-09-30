Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:06

Массовая давка в иркутской школе попала на видео

В Иркутске школьники устроили давку из-за одновременного окончания уроков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В иркутской школе произошла массовая давка после одновременного выхода всех учеников из классов в гардероб, в результате чего дети получили травмы, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону. Организована процессуальная проверка по признакам преступления по статье «Халатность».

Как сообщили в ведомстве, информация о происшествии была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. По данным публикаций, одновременный выход учащихся привел к образованию давки в коридоре. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее давка детей произошла во время пересменки в волгоградской школе № 55, расположенной в микрорайоне Долина. По данным СМИ, столпотворение образовалось 8 сентября, когда первая смена учеников выходила из школы, а вторая заходила.

Также давка произошла в дагестанском Избербаше на ярмарке в честь 75-летия города. Причиной стала раздача бесплатной еды. Некоторые участники пытались снимать происходящее на телефон, другие — просто добраться до еды.

школьники
уроки
школы
Иркутск
