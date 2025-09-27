Жуткая давка из-за бесплатной еды в Дагестане попала на видео Массовая давка из-за бесплатной еды произошла на ярмарке в Дагестане

В дагестанском Избербаше на ярмарке в честь 75-летия города произошла давка, сообщил Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан». Причиной стала раздача бесплатной еды. На кадрах, сделанных очевидцами, у прилавков с выпечкой и десертами стоят женщины и дети.

Некоторые участники пытаются снимать происходящее на телефон, другие — просто добраться до еды. Организаторы не справляются с наплывом гостей. Они передают посетителям ярмарки еду и салфетки и просят уйти.

Ранее во время пересменки в волгоградской школе № 55 произошла давка учеников. Переполненное здание не справилось с потоком: одни дети пытались выйти, другие — зайти, из-за чего часть оказалась заблокирована внутри. Родители считают, что ситуация требует строительства новых школ.

До этого на Московском марафоне произошла массовая давка из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы. Инцидент случился на Ростовской набережной, где проводилось мероприятие. Некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Для сдерживания толпы организаторам пришлось привлекать сотрудников ОМОНа.