Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 14:41

В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления

Депутат Соломатина предложила указывать на продуктах суточную норму потребления

Татьяна Соломатина Татьяна Соломатина Фото: РИА Новости

На упаковках продуктов питания следует указывать рекомендованную суточную норму потребления, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее мнению, данная мера будет способствовать повышению информированности населения о здоровом питании и поможет в борьбе с ожирением.

Мы потеряли берега относительно потребления тех или иных продуктов, совершенно перестали двигаться. Сегодня задача государства и законодателей — предупреждать людей. На упаковке любого продукта питания должна быть указана рекомендованная норма потребления в сутки. Считаю, что нужно законодательно обязать производителей указывать эти нормативы. Мы действительно употребляем достаточно большое количество сахара. У нас сегодня уже более 30% детей до 14 лет имеют лишний вес, то есть ожирение в той или иной мере, — пояснила Соломатина.

Она добавила, что проблема избыточного веса приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. По словам депутата, это также влияет на рост онкологических заболеваний у людей старше 45 лет.

Информированность населения должна быть понятной. Мы говорим о том, что перед нами стоит задача об увеличении продолжительности активной жизни, чтобы люди, которые живут до 100 и более лет, не лежали мертвым грузом на кровати, а именно вели активный образ жизни. Для этого нам нужно сохранять свое здоровье. Нужно заниматься воспитанием с детского сада, — подытожила Соломатина.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что люди перешли на потребление большого количества пустых калорий. По его словам, они не приносят пользы организму. Он отметил, что эти ненужные калории не идут на жизнедеятельность организма.

инициативы
Россия
здоровье
заболевания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.