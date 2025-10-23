В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления

На упаковках продуктов питания следует указывать рекомендованную суточную норму потребления, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее мнению, данная мера будет способствовать повышению информированности населения о здоровом питании и поможет в борьбе с ожирением.

Мы потеряли берега относительно потребления тех или иных продуктов, совершенно перестали двигаться. Сегодня задача государства и законодателей — предупреждать людей. На упаковке любого продукта питания должна быть указана рекомендованная норма потребления в сутки. Считаю, что нужно законодательно обязать производителей указывать эти нормативы. Мы действительно употребляем достаточно большое количество сахара. У нас сегодня уже более 30% детей до 14 лет имеют лишний вес, то есть ожирение в той или иной мере, — пояснила Соломатина.

Она добавила, что проблема избыточного веса приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. По словам депутата, это также влияет на рост онкологических заболеваний у людей старше 45 лет.

Информированность населения должна быть понятной. Мы говорим о том, что перед нами стоит задача об увеличении продолжительности активной жизни, чтобы люди, которые живут до 100 и более лет, не лежали мертвым грузом на кровати, а именно вели активный образ жизни. Для этого нам нужно сохранять свое здоровье. Нужно заниматься воспитанием с детского сада, — подытожила Соломатина.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что люди перешли на потребление большого количества пустых калорий. По его словам, они не приносят пользы организму. Он отметил, что эти ненужные калории не идут на жизнедеятельность организма.