23 октября 2025 в 14:24

Мурашко уличил россиян в потреблении пустых калорий

Мурашко заявил, что люди перешли на потребление большого числа пустых калорий

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Люди перешли на потребление большого количества пустых калорий, заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение». По его словам, которые приводит РИА Новости, они не приносят пользы организму.

Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые, по сути дела, нам для жизнедеятельности не нужны. Сегодня мы в том числе боремся со своими привычками, а эти привычки, они сформированы нашей биологией — это любить сладкое, любить жирное, — сказал он.

По словам министра, общество также сталкивается с агрессивным маркетингом. Он упомянул о многочисленных исследованиях, которые установили прямую зависимость между рекламой определенных видов продуктов и ростом веса населения.

Четвертый Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит в Москве 22–23 октября 2025 года. Мероприятие организовано на площадке Национального центра «Россия».

Ранее Мурашко призвал медиков изменить свои взгляды на старение и подход к достижению долголетия. Глава Минздрава так обозначил смену приоритетов в российской медицине.

