23 октября 2025 в 17:52

Путин раскрыл, как Россия может создать суверенные модели ИИ

Путин: Россия создаст собственные модели ИИ с помощью своей культуры и ценностей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обозначил стратегический подход к разработке национальных систем искусственного интеллекта, заявив об этом в ходе своего выступления на съезде Русского географического общества. Глава государства подчеркнул, что создание конкурентоспособных технологий возможно лишь при опоре на уникальное культурное наследие страны, передает пресс-служба Кремля.

Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости, — сказал Путин.

Ранее президент России предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. По его словам, география очень важна для РФ с политической точки зрения. Он отметил, что главным событием текущего года может стать не только закрепление новых карт Российской Федерации, но открытие музея географии.

Прежде Путин призвал не откладывать на потом счастье в виде рождения детей. Он обратился к молодежи с таким советом, отметив, что отцовство и материнство можно совмещать с карьерой и учебой.

