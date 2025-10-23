Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения Врач Болибок: аллергия на холод проявляется регулярно

Аллергия на холод отличается от обморожения тем, что симптомы проявляются регулярно, рассказал «Москве 24» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он посоветовал людям с температурной крапивницей избегать холода.

В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву, — объяснил врач.

Он подчеркнул, что лечить аллергию на холод не нужно. По словам эксперта, такое состояние может быть симптомом других болезней, и избавиться от него получится, только выявив первопричину.

