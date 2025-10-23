Военкор оценил ночные удары по Украине

ВС России нанесли ночные удары по энергетике Украины, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам целями стали тепло и гидроэлектростанции. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Взрывы звучали в районе Киевской ТЭЦ-6 и Вышгородской ГЭС,— сообщил Поддубный.

Он добавил, что также зафиксированы удары в районе Днепровского металлургического комбината. В Павлограде (Днепропетровская область) произошли мощные взрывы, сопровождавшиеся вторичной детонацией. Кроме того, поражены объекты в Полтавской области и в Краматорске.

На Сумщине российские войска атаковали локомотивы и военный эшелон. Как сообщил военкор, попытки переброски вражеских грузов по железной дороге были сорваны после ударов по инфраструктуре, включая объекты энергоснабжения железнодорожных путей.

Ранее Поддубный рассказал, что вероятным объектом, по которому был нанесен ночной удар в Одесской области, стал прибывший из Румынии груз. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.